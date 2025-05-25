انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة عين شمس

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/ 2025 بكلية الآداب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني كمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

فيما يتعلق بامتحانات الليسانس، يؤدي الامتحانات هذا الفصل عدد 3144 من طلاب النظام القديم، و25602 من طلاب برامج الساعات المعتمدة، و1380 من طلاب البرامج المميزة. تُجرى الامتحانات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً، موزعة على أربع فترات، كل فترة تستغرق ساعة ونصف.

موعد اعلان نتائج امتحانات الجامعات

تشمل الورقة الامتحانية أسئلة موضوعية وأخرى مقالية، حيث يتم التصحيح الإلكتروني للأسئلة الموضوعية في نفس اليوم داخل معامل القياس والتقويم بالكلية، بينما يتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال الكنترولات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسئلة مستخرجة من بنوك الأسئلة المعتمدة، على أن تُعلن النتائج تباعًا خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات.

وقد تم الإعلان عن جداول الامتحانات عبر الموقع الرسمي للكلية والصفحة الرسمية للكلية، كما يُعلن يوميًا عن توزيع أرقام الجلوس وأماكن اللجان وتعليمات الامتحانات للطلاب.

امتحانات الدراسات العليا

أما بالنسبة لامتحانات الدراسات العليا، فقد بدأت الامتحانات لنحو 1286 طالبًا من طلاب الدراسات العليا، والتي تُعقد على مرحلتين؛ تضم المرحلة الأولى سبعة أقسام، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 4 يونيو لتشمل سبعة أقسام أخرى. تُجرى الامتحانات يوميًا في فترة واحدة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين، وتتضمن الأسئلة بنوعيها الموضوعي والمقالي، ويتم استخراجها أيضًا من بنوك الأسئلة المعتمدة. وتُعلن النتائج فور انتهاء الامتحانات مباشرة.

تأتي هذه المنظومة تأكيدًا على التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط الأكاديمي، وحرصها على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة لجميع الطلاب.

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