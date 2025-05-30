تموين القاهرة تدشن منافذ متنقلة للحوم البلدية بأسعار مخفضة

أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة أنه تم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات النيل، والأهرام، والمصرية وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ بجميع الأحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة، والمجمدة والمستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات تقل عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف مدير المديرية أنه بالإضافة لذلك يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.

خطوط لتلقى شكاوى المواطنين



وأضاف مدير المديرية أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين علي أرقام تليفونات 27420019، و27420025، و27420037، و27420038 طوال فترة العيد.



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