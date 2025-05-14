وكيل تموين قنا في جولة تفقدية على المجازر والمخابز

أجرى حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بجولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم، تفقد خلالها عددًا من المخابز البلدية، والمجازر، والمنشآت التموينية، والشوارع التجارية بمدينة قنا، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين لمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توافر الاشتراطات الصحية بقنا

وشملت الجولة المرور على عدد من المخابز لمتابعة جودة الخبز ومدى التزام المخابز بالمواصفات، إلى جانب زيارة بعض المجازر الحكومية للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية ونظافة اللحوم المطروحة للمواطنين.

كما حرص وكيل الوزارة على التحدث مباشرة مع المواطنين في الشارع، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات التموينية، وتوافر السلع، وأسعارها، وجودة الخبز واللحوم.

وأبدى المواطنون رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مشيدين بتحسن الأداء واستقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

وأكد حسن القط أن مديرية التموين بقنا تواصل جهودها لرفع كفاءة الأداء التمويني وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي للوقوف على أرض الواقع والتأكد من تحقيق رضا المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.