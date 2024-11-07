8 حيل دفاعية تساعدك في التخلص من السيلوليت

التخلص من السيلوليت، من الأمور التي تتمناها الكثير من النساء، فهو من أكثر المشاكل الجمالية شيوعًا التي تواجه النساء حول العالم، إذ يظهر على شكل تجاعيد أو تكتلات في الجلد، تشبه قشرة البرتقال.



وأوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن السيلوليت ينتج بسبب تراكم الدهون تحت الجلد بشكل غير منتظم، مما يؤدي إلى ضغط على الأنسجة المحيطة ويجعل الجلد يبدو غير متساوٍ.



خطوات التخلص من السيلوليت

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد على التخلص من السيلوليت أو تقليل ظهوره بشكل ملحوظ.

التخلص من السيلوليت

1. التغذية الصحية

تُعتبر التغذية الجيدة أساسًا للوقاية من السيلوليت وتقليله. فالنظام الغذائي المتوازن يساعد الجسم على التخلص من السموم ويقلل من تراكم الدهون التي تؤدي إلى ظهوره.

ينبغي التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والتي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتقليل احتباس السوائل في الجسم. كما ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، حيث تسهم هذه الأطعمة في زيادة تراكم الدهون تحت الجلد.



2. شرب كميات كافية من الماء

الجفاف هو أحد العوامل التي تزيد من ظهور السيلوليت، لذا يُعد شرب الماء بانتظام وبكميات كافية من أهم الطرق للحفاظ على رطوبة الجلد ومرونته.

يساعد الماء على طرد السموم من الجسم وتخفيف التكتلات الدهنية التي تسبب السيلوليت. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مع زيادة الكمية في حالة ممارسة التمارين الرياضية أو التعرّض لدرجات حرارة عالية.

3. ممارسة التمارين الرياضية

التمارين الرياضية تحفّز الدورة الدموية وتساعد على تقوية العضلات تحت الجلد، مما يساهم في تقليل ظهور السيلوليت. يُنصح بممارسة التمارين التي تستهدف المناطق التي يظهر فيها السيلوليت، مثل الأرداف والفخذين.

من التمارين الفعّالة في التخلص من السيلوليت: تمرين القرفصاء، ورفع الساقين، وتمارين المقاومة باستخدام الأوزان. يُفضّل ممارسة التمارين بشكل منتظم، من 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، للحصول على نتائج مرضية.

4. التدليك بالزيوت الطبيعية

التدليك من الطرق الفعّالة التي تساعد في تحسين مظهر السيلوليت، حيث يُحفّز التدليك الدورة الدموية ويُساعد على تكسير الدهون المتراكمة تحت الجلد.

يُمكن استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز، وتدليك المناطق المصابة بالسيلوليت بحركات دائرية لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

ويُنصح أيضًا بإضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الجريب فروت، حيث إن لهما خصائص تساعد على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد.

5. التقشير الجاف

يُعتبر التقشير الجاف من الطرق الفعّالة لتقليل السيلوليت، حيث يعمل على تحسين تدفق الدم وإزالة الجلد الميت، مما يساعد في تحسين مرونة الجلد.

يُنصح باستخدام فرشاة ذات شعيرات طبيعية وتدليك المناطق المصابة بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل الاستحمام. يُفضّل تكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

علاج السيلوليت

6. الاسترخاء والتقليل من التوتر

التوتر المزمن يُسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم، وهو ما يؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة ظهور السيلوليت.

لذا يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا، وتمارين التنفس، أو التأمل للتقليل من مستويات التوتر. هذا يُساعد في تحسين مظهر الجلد والتخفيف من تراكم الدهون تحت الجلد.

7. تناول الأعشاب الطبيعية

توجد بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تقليل السيلوليت، مثل الشاي الأخضر الذي يُعرف بقدرته على تحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون. يمكن تناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا لتعزيز فقدان الوزن وتحسين صحة الجلد.

كما يُعدّ نبات الهندباء من الأعشاب المفيدة التي تساعد في التخلص من السموم وتقليل احتباس السوائل.

8. الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن تؤدي إلى تراكم الدهون تحت الجلد مما يزيد من ظهور السيلوليت. لذلك، الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يقلل من مظهر السيلوليت ويمنع تفاقمه.

وتلفت خبيرة التجميل، إلى أنه رغم أن التخلص من السيلوليت بشكل نهائي قد يكون صعبًا، إلا أن اتباع الطرق الطبيعية المذكورة أعلاه يمكن أن يُحسّن مظهر الجلد ويقلل من ظهور السيلوليت بشكل ملحوظ.

كما أن التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل تناول الطعام الصحي، شرب الماء بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تقليل هذه المشكلة المزعجة.

