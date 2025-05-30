أغنية "إهدى حبة" لديانا حداد والدوزي تحقق 700 ألف مشاهدة في يومين

تصدر الديو الغنائي الجديد "إهدى حبة" قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بعد ساعات من طرحه، حيث جمع العمل بين النجمة اللبنانية ديانا حداد والنجم المغربي حفيظ الدوزي، في تعاون فني هو الأول بينهما، وحقق الديو 700 ألف مشاهدة بموقع يوتيوب.

ديانا حداد والدوزي

الأغنية جاءت بإيقاعات شبابية تمزج ببراعة بين الروح الشرقية والطابع المغاربي، وبأداء يجمع بين اللهجتين المصرية والمغربية.

"إهدى حبة" من إنتاج ديانا حداد، وكتب كلماتها الشاعر محمد البوغة وعبد القادر الدوزي، بينما تولى ألحانها وتوزيعها الموسيقي محمد يحيى.

وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب،واخرجتها نهلة الفهد بأسلوب عصري يتناسب مع الإيقاع السريع للأغنية وأجوائها الشبابية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الكليب فور إطلاقه، حيث عبّر جمهور ديانا حداد والدوزي عن إعجابهم بفكرة العمل وطريقته المبهجة.

كما حرص النجمان على الترويج للأغنية عبر حساباتهما الرسمية، مؤكدين سعادتهما بهذا التعاون الفني المشترك، وتمنياتهما بأن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا.

ويعد هذا العمل استكمالا لمسيرة ديانا حداد بالتعاونات الغنائية مع نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، فقد سبق وشاركت في عدد من الديوهات التي تركت أثرا لدى الجمهور، منها: "جرح الحبيب" مع الراحل محمد العزبي، و"ماس ولولي" مع نجم الراي الشاب خالد، بالإضافة إلى أغنيتي "روميو وجولييت" و"عين القلب" مع الفنان عاصي الحلاني، و"حكاية حب" مع عيضة المنهالي، إلى جانب ديو "وصية حب" مع وائل كفوري، و"أرض الإمارات"مع الفنان راشد الماجد، وأخيرا "La Fiesta" مع المنتج الفرنسي زاد.

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