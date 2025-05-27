اهدى حبة، ديو جديد لـ ديانا حداد والدوزي

يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغه مع النجمة اللبنانية ديانا حداد في ديو غنائي جديد يجمعها لأول مرة بالنجم المغربي الدوزي ويحمل عنوان "اهدى حبة"، من المنتظر طرحه مساء اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

ويقول الشاعر محمد البوغه عن ديو "اهدى حبة" لديانا حداد والدوزي، إنه تعاون مرتقب بكلمات مختلفة، عمل عليه خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الملحن محمد يحيى الذي تولى توزيعه موسيقيا ليضفي نكهته الخاصة على الديو.

ويتابع أن ديو "اهدى حبة" صيفي بامتياز ويقدم ديانا والدوزي بشكل متجدد يدمج بين طريقة غناء الدوزي باللهجة المغربية، وصوت الجبل ديانا حداد في توليفة فنية يتوقع لها النجاح إن شاء الله.

ديو "اهدى حبة" لديانا حداد والمغربي الدوزي من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغه، ألحان وتوزيع محمد يحيي.

وطرح كلا من ديانا حداد والدوزي خلال الأيام الماضية برومو تشويقي من فيديو كليب الديو المرتقب "اهدى حبة" على تطبيق "إنستجرام"، تمهيدا لقرب طرحه على منصات الموسيقى المختلفة.

وروجت ديانا حداد للديو وقالت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام":" الحماس عندي مليار، وانتوا اكتبولي تعليق بإيموجي يعبر عن شعوركم وحماسكم".

بينما كتب الدوزي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ترويجا للديو:"اهدى حبة يا سيدي، "soon"".

يذكر أن الشاعر الغنائي محمد البوغه حقق نجاحات مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، وراغب علامة، نانسى عجرم، وائل جسار، جنات، صابر الرباعي، وغيرهم.



ديوهات ديانا حداد

وتعود ديانا حداد بديو "اهدى حبة" لتقديم الديوهات بعد مشاركة فنانين ونجوم من خلال ديو غنائي خلال السنوات الماضية، ومنها: "جرح الحبيب مع الراحل محمد العزبي، ماس ولولى مع الشاب خالد، روميو وجولييت مع عاصي الحلاني، حكاية حب مع المطرب عيضة المنهالى.

أخر أعمال الدوزي

بينما طرح عبد الحفيظ الدوزي مؤخرا أغنية "اش هذا" التي تعامل فيها مع أسامة بريتال على مستوى الكلمات والألحان، فيما عاد التوزيع لوليد الفضلي.

وقبلها طرح الفنان المغربي الدوزي أغنية بعنوان "كلشي بالمكتاب" على قناته منصة "اليوتيوب".

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