وزير الصحة يناقش خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بزيادة عدد فصول الحضانات

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن زيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال، ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على أهمية هذا المشروع لأبنائنا، حيث تعد الفترة التي تسبق المرحلة الابتدائية هامة جدا وتسهم بشكل كبير في تكوينهم، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة عدد الحضانات وابتكار حلول جديدة والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا الشأن بما يسهم في تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من أطفالنا.

الجهود المبذولة للاهتمام بالأطفال فى مرحلة رياض الأطفال

وأكد "عبد الغفار"، أن الوزير نوه إلى ضرورة بلورة الأفكار والرؤى إلى برامج ومشروعات تنفيذية، مع وضع جداول زمنية واضحة، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني يشكل حجر الزاوية فى بناء أجيال أكثر وعيًا وصحة، مشيرا إلى الجهود المبذولة للاهتمام بالأطفال فى مرحلة رياض الأطفال، من خلال التركيز على تنمية مهاراتهم، وتشجيع الإبداع، وتوفير برامج تعليمية وصحية وتربوية متكاملة.

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي أنه جاري التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة بهذا الملف لحصر الأماكن التي يمكن استغلالها في مراكز وبيوت الشباب والنوادي ومراكز تنمية الأسرة والتي تصلح كحضانات ورياض أطفال، مع تسهيل إجراءات الترخيص اللازم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.

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