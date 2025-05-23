وزيرة التضامن تبحث دعم الصناعات الريفية وريادة الأعمال المجتمعية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أعضاء مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية حيث مثلتهم الدكتورة نيفين الطاهري رئيس مجلس الأمناء، عفت الشوكي الرئيس المشارك لرئيس مجلس الأمناء، نيرمين الطاهري ومنى جلال، وهنى صبري عضوات المجلس، منى مأمون مديرة البرامج بالمؤسسة، وذلك بحضور إنجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع بحث تعزيز الشراكة والتعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سعى المؤسسة للاستفادة من الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي.

المراحل المختلفة في دورة الحياة الزراعية

واستعرض مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية أهداف المؤسسة، والتي تدعم إنشاء "سلسلة القيمة المجتمعية" من أجل ضمان وصول التأثير إلى جميع أصحاب المصلحة داخل المجتمع، كما تركز على ربط الشركات العاملة في المراحل المختلفة في دورة الحياة الزراعية أو تعظيم الاستفادة من العمل التعاوني ورأس المال الجماعي لجميع المشاريع، مع التركيز على المجتمع خاصة الشباب والنساء.

تفاصيل التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال

واختتم اللقاء بتأكيد التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية في مجالات العمل المشتركة بين كلا الجانبين، فضلا عن التركيز على مجالات الإبداع وريادة الأعمال.

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