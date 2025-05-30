زراعة بورسعيد: توزيع 998 شيكارة يوريا ونترات على 30 مزارعا

أعلنت مديرية الزراعة ببورسعيد أن جمعية الخير التابعة لإدارة الضواحي قطاع الائتمان، قامت بصرف أسمدة النترات واليوريا للمزارعين للمحاصيل الصيفية "أرز، قطن، ذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية تبقًا للمقررات السمادية.

تسليم الأسمدة الزراعية الصيفية للمزارعين ببورسعيد، فيتو

تسليم الأسمدة الزراعية الصيفية للمزارعين ببورسعيد

جاء ذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،و تعليمات الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة،ومتابعة الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات،و تكليف المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد بسرعة إدخال الحصر للمحاصيل الصيفية للموسم الزراعي ٢٠٢٥م، وسرعة صرف الأسمدة للمزارعين بناءًا على تعليمات اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة وبالضوابط والشروط المعمول بها من خلال منظومة كارت الفلاح.

تسليم الأسمدة الزراعية الصيفية للمزارعين ببورسعيد، فيتو

صرف سماد اليوريا والنترات للمحاصيل الزراعية الصيفية

وأكدت مديرية الزراعة ببورسعيد بأنه بالفعل تم صرف عدد "٨٢١" شيكارة نترات، وعدد "١٨٦" شيكارة يوريا لـ "٣٠" مزارعا من خلال المنظومة، حيث تم إدخال الحصر الصيفي للجمعية بنسبة١٠٠%وسيتم صرف الأسمدة بالجمعيات تباعًا.

تسليم الأسمدة الزراعية الصيفية للمزارعين ببورسعيد، فيتو

كما أشارت مديرية الزراعة ببورسعيد إلى أنه تم التنسيق بين المديرية والجمعية المركزية للالتزام ببرنامج الأسمدة الشهري للقطاع الزراعي وبالتنسيق مع الجمعية العامة.

تسليم الأسمدة الزراعية الصيفية للمزارعين ببورسعيد، فيتو

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