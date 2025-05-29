الزراعة تطلق 7 منافذ متحركة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في ميادين محافظات القاهرة الكبرى

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المُمثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 7 منافذ مُتحركة لبيع مُنتجاتها من السلع الغذائية المُختلفة بأسعار مُخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمُحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضخ المزيد من السلع والمُنتجات الغذائية للمُواطنين بأسعار مُخفضة من خلال منافذها بمُختلف مُحافظات الجمهورية، لرفع العبء عن كاهلهم، ومُحاربة الغلاء.

وأشار الخطيب إلى أنه تم بالتنسيق مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إطلاق قافلة منافذ مُتحركة مُكونة من 7 سيارات مُحملة ببيض المائدة وكميات من الأرز والمكرونة واللحوم والجُبن ومُختلف السلع الغذائية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتجاوز 20%.

وأضاف أن السيارات انتشرت في بعض ميادين مُحافظات القاهرة الكُبرى بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بديوان عام الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن هناك توجيهات من وزير الزراعة باستمرار عمل قوافل المنافذ المُتحركة بجميع المُحافظات، وضخ المزيد من المُنتجات في المنافذ الثابتة، وخاصة بالتزامن مع فترات الأعياد والمُواسم، للمُساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المُواطنين.

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