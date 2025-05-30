الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الموالح والبطاطس تتصدران القائمة، قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.

قائمة الصادرات الزراعية المصرية

ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.

وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.

فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.

وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.

وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلًا عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.

وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزراعة واستصلاح الاراضي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية علاء فاروق وزير الزراعة محصول الفاصوليا

مواد متعلقة

الزراعة تطلق 7 منافذ متحركة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في ميادين محافظات القاهرة الكبرى

وزير الزراعة لـ سفيرة رومانيا: مصر بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي

الصحة والزراعة تكشفان حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها

وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالإسكندرية والبحيرة

توقيع بروتوكول تعاون بين القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر

جدل بعد اتهامات بغش العسل.. اتحاد النحالين: ادعاءات غير صحيحة ونصدر 3500 طن سنويا.. ومنتجون: التحاليل الكيميائية هي الأدق.. مركز البحوث الزراعية: عسل النحل المصري يتمتع بجودة عالية

وزير الزراعة يطالب بتذليل العقبات أمام البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي بموسم الحج

تجاوزت المليون طن حتى الآن، "الزراعة" تعلن عن طفرة كبيرة في صادرات البطاطس

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لصالح المصريين وهدية من السيسي للشباب

وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للاستهلاك المحلي

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية