الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

بعد تراجع كامل أبو علي عن استقالته، شركة للاستثمار بالتعاون بين المصري ومحافظة بورسعيد

كامل أبو علي، فيتو
كامل أبو علي، فيتو

تم الاتفاق على تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار وذلك بالتعاون بين النادي ومحافظة بورسعيد خلال الاجتماع الذي تم بالقاهرة عصر اليوم الخميس وجمع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

 

شركة استثمار للنادي المصري 


وستختص الشركة المزمع تأسيسها بإدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد وهو المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة توفر المتطلبات المادية المتزايدة للنادي المصري والذي سيسهم كذلك في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد، كما ستعود جزءا من عوائده على محافظة بورسعيد أيضًا.
 حضر الاجتماع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورجب عبد القادر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي.


من جهته، وجه كامل أبو علي الشكر للواء محب حبشي على تلبيته لدعوته، مؤكدًا أن اللواء محب حبشي لا يدخر وسعًا من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للقلعة الخضراء موجها الشكر له ولكافة الجهات المعنية ببورسعيد والتي تبذل جهودا كبيرة لدعم القلعة الخضراء.

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