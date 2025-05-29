الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

المصري يوجه الشكر للتونسي فخر الدين بن يوسف

فخر الدين بن يوسف،
فخر الدين بن يوسف، فيتو

 وجه النادي المصري الشكر لنجمه التونسي فخر الدين بن يوسف، وذلك بعد انتهاء مشواره الذي امتد مع النسور الخضر لموسمين.

ووجه النادي المصري لبن يوسف رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول (رحلتك مع النسور الخضر كانت مليئة بالتألق والإبداع، شكرًا روچ على كل الذكريات الرائعة ).

فخر الدين بن يوسف يوجه الشكر للمصري 

 وكان المهاجم التونسي والملقب بالروج قد وجه رسالة لجماهير النادي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة المصري أمام حرس الحدود أمس والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين وتأهلهم بالتالي للمشاركة في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين بعد احتلال المركز الرابع في الدوري وجاءت الرسالة لتقول: (  المصري البورسعيدي... أود أن أعبّر عن خالص امتناني وتقديري لهذا الكيان الكبير، الذي منحني الثقة والدعم طوال فترة تواجدي ضمن صفوفه.

 

 وتابع:"أشكر كل الإطارات الفنية والطبية والإدارية وخصوصا أخواتي اللاعبين،  وكل من عمل داخل الفريق، على المجهود الكبير والعمل الجماعي الذي جعل تجربتي مميزة ومليئة بالاحترام والاحترافية".

وأضاف:"كما أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة برئاسة السيد كامل أبو علي، على الثقة والدعم الذي حظيت به طوال فترة تواجدي".

واختتم:"اليوم تنتهي تجربة جميلة، لكن تبقى الذكريات والعلاقات الطيبة محفورة في قلبي.
انتهت تجربة… وستبدأ تجربة جديدة قريبًا، أتمنى أن أكون فيها على قدر التحدي والتوفيق إن شاء الله".

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النادي المصري فخر الدين بن يوسف حرس الحدود المصري

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