تشكيل المصري في مواجهة حرس الحدود بآخر جولات الدوري الممتاز

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره حرس الحدود، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصرى البورسعيدي ضد حرس الحدود

المصري يسعى للمركز الرابع من أجل الكونفدرالية

يشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي، المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبي الـ37 نقطة.

المصري صاحب الـ39 نقطة يتطلع إلى الفوز بمباراة الحرس لتمنحه تذكرة التأهل للكونفدرالية الأفريقية دون النظر لنتائج البنك الأهلي مع بتروجيت، وبيراميدز مع سيراميكا.

في هذه الحالة يرتفع رصيده إلى 42 نقطة، ولن يلحق به الثنائي سيراميكا والبنك الأهلي؛ لذلك لا بديل له عن الفوز لتأكيد أحقيته بالمركز الرابع.

أما حال تعادله أو خسارته ستكون هناك حسابات أخرى متعلقة بنتائج مباراة البنك الأهلي وبتروجت، وأيضا سيراميكا وبيراميدز لكنه هو الأكثر أفضلية بينهم في الظفر بالمركز الرابع.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

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