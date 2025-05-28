الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل المصري في مواجهة حرس الحدود بآخر جولات الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره حرس الحدود، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصرى البورسعيدي ضد حرس الحدود 

 

المصري يسعى للمركز الرابع من أجل الكونفدرالية 

يشهد المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز صراعا شرسا بين الثلاثي، المصري صاحب الـ39 نقطة والبنك الأهلي وسيراميكا صاحبي الـ37 نقطة.

المصري صاحب الـ39 نقطة يتطلع إلى الفوز بمباراة الحرس لتمنحه تذكرة التأهل للكونفدرالية الأفريقية دون النظر لنتائج البنك الأهلي مع بتروجيت، وبيراميدز مع سيراميكا.

في هذه الحالة يرتفع رصيده إلى 42 نقطة، ولن يلحق به الثنائي سيراميكا والبنك الأهلي؛ لذلك لا بديل له عن الفوز لتأكيد أحقيته بالمركز الرابع.

أما حال تعادله أو خسارته ستكون هناك حسابات أخرى متعلقة بنتائج مباراة البنك الأهلي وبتروجت، وأيضا سيراميكا وبيراميدز لكنه هو الأكثر أفضلية بينهم في الظفر بالمركز الرابع.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري البورسعيدي حرس الحدود الدوري الممتاز المصري الكونفدرالية

مواد متعلقة

عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي لموقعة الحسم أمام فاركو في الدوري المصري

موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجيت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

غرامات بالجملة، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

بعد طمأنة رئيس الحكومة، أبرز الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بقرب زوال الكرب والضيق

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية