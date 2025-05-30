عميد طب قصر العيني يكشف خسائر حريق مركز السموم

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، تفاصيل حريق مركز السموم، الذي وقع مساء أمس الخميس، والخسائر التي نتجت عنه.

وأكد صلاح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الحريق كان محدودا ولم تنتج عنه خسائر كبيرة، لافتا أن الخسائر لم تتجاوز كولدير مياه وبعض المخلفات البسيطة.

وكان حريق محدود قد نشب مساء أمس الخميس، بـ مركز السموم بكلية طب قصر العيني، داخل مطعم بالمركز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

عميد طب قصر العيني يعلن توصيات المؤتمر السنوى للكلية

ونظمت كلية طب قصر العيني، على مدار اليومين الماضيين، مؤتمرها السنوي الذي جاء تحت شعار "نحو مجتمع طبي مبتكر ".

وأعلن عميد الكلية الدكتور حسام صلاح، مساء أمس الخميس توصيات المؤتمر النهائية والتي جاءت كالتالي:

١- توطين ثقافة الابتكار:

ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة في البيئة الطبية، من خلال نشر الوعي، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المستمرة.

٢- إنشاء حاضنات تكنولوجية:

العمل على تأسيس حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب لتشجيع المشاريع الريادية ودعم الأفكار الإبداعية في المجال الطبي.

٣- تعزيز حوافز الابتكار:

زيادة وتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية.

٤- تحديث المناهج الدراسية لاستيعاب التطورات فى استخدامات الذكاء الاصطناعي فى المجالات الطبية ودعم الجاهزية الرقمية للقطاع الصحى.

٥- الاهتمام بالطب الشخصي بحثًا وتدريبًا وممارسة.

٦- الاهتمام بتدويل برامج كليات الطب التعليمية والتدريبية والبحثية لاجتذاب الطلاب والباحثين والمتدربين من الخارج.

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