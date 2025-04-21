يؤدي إلى الوفاة، مركز السموم بطب بنها يحذر من تناول الفسيخ في هذه الحالة

حذر مركز السموم بمستشفيات بنها الجامعية بقيادة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع والمشرف على مركز السموم، من خطر تناول الفسيخ الفاسد أو المُعد بطرق غير صحية، حيث يسبب التسمم بالبكتيريا البوتولينية، وهو من أخطر أنواع التسمم الغذائي وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع،ذلك بمناسبة احتفالات شم النسيم.

مركز السموم بمستشفيات بنها الجامعية يحذر من الفسيخ

أشار بيان صادر عن مركز السموم بمستشفيات بنها الجامعية إلى أن الأعراض تشمل جفاف الفم والحلق، صعوبة في البلع والكلام، ازدواجية في الرؤية، ارتخاء في العضل، شلل قد يصل إلى عضلات التنفس دون ارتفاع في درجة الحرارة.

وأكد مركز السموم بمستشفيات بنها أن العلاج يتطلب التوجه الفوري إلى أقرب مركز سموم لتلقي المصل المضاد للسم (Botulinum Antitoxin)، وقد تستدعي الحالة دخول العناية المركزة.

رقم للإبلاغ عن تسمم الفسيخ ببنها الجامعي

ناشد مركز السموم بمستشفيات بنها المواطنين التجنّب شراء الفسيخ من مصادر غير موثوقة،عدم تقديمه للأطفال، الحوامل، وكبار السن،التوجه فور ظهور أي أعراض إلى مركز السموم.

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