الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

إنشاء حاضنات تكنولوجية وتدويل البرامج الدراسية، ننشر توصيات المؤتمر السنوي لطب قصر العيني

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني

 أعلن الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن المؤتمر السنوي أوصى بإنشاء حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب.

جاء ذلك خلال حفل ختام المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، مساء اليوم الخميس، تحت شعار "نحو مجتمع طبي مبتكر".

وأوضح عميد طب قصر العيني أن توصيات المؤتمر تتضمن: توطين ثقافة الابتكار والريادة في البيئة الطبية، وإنشاء حاضنات تكنولوجية داخل كليات الطب، والعمل على مشاريع ريادية، وتعزيز حوافز الابتكار  لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وتوفير الدعم المالي واللوجيستي.

 

مؤتمر قصر العيني يوصي بتطوير المناهج الدراسية

 وأضاف عميد كلية طب قصر العيني أن التوصيات تتضمن: تحديث المناهج الدراسية لاستيعاب التطورات واستخدام الذكاء الاصطناعي ودعم الجاهزية الرقمية، والاهتمام بالطب الشخصي، والاهتمام بتدويل برامج الكليات لاجتذاب الطلاب والباحثين من الخارج.

ولفت إلى أن كلية طب قصر العيني ليست أول مستشفى على مستوى الجمهورية لكن ما جعله كبيرا هو رسالته، قائلا: "ونحن يجب أن نقنع أنفسنا بهذه الرسالة، فالتغيير دائما تحدي كبير ودائما ما نحب مثابرة
التغيير دائما صعب".

وتابع عميد كلية طب قصر العيني قائلا: "نحن علماء ولسنا أطباء نحن فئة أعلى في المجتمع وما تم عرضه في الكلية هو مجهود مجلس الكلية ورؤساء الأقسام، فالقصر العيني يحتاج لمجهودنا وتعبنا والاستدامة ليست في المناصب".

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