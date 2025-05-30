الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن البحر الأحمر

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة موسعة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة للوزارة لتفعيل المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، والمساهمة الفعالة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

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وقد أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم للمتبرعين من رجال الشرطة، مشيدين بحرصهم على أداء هذا الواجب الإنساني النبيل الذي يُجسد معاني التكافل والتضامن.

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حملة للتبرع بالدم مديرية أمن البحر الأحمر تبرع الدم وزارة الداخلية الخدمات الطبية

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