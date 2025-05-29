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حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس الصحراوي

مصرع شخصين وإصابة
مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس

شهد طريق مصر السويس الصحراوي، في الاتجاه القادم من مدينة نصر نحو التجمع، حادث تصادم مروع بين عدة سيارات من بينهم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن مصرع شخصين في الحال وإصابة آخرين جراء الحادث.

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كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، واصطدام بهما سيارات أخرى  وأسفر الحادث عن وفاة شخصين ومصابين آخرين وجارى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

باشر رجال المباحث أعمالهم بسماع أقوال الشهود، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب التصادم، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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