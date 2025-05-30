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212 ألفا و134 طالبا بالشهادة الإعدادية في القاهرة يؤدون امتحاناتهم غدًا

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية 2025

تنطلق غدًا السبت الموافق 2025/5/31 إمتحانات الشهادة الإعدادية( نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثاني لعام 2025/2024 وتستمر حتى يوم  الأربعاء الموافق 2025/6/4، وسط إجراءات أمنية مكثفة بما يحقق سير الامتحانات بشكل ناجح ومنضبط.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وصرحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (212134) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (732) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

مدير المديرية: الإلتزام الكامل بالقواعد والتعليمات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

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تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات.

كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وجود جداول الامتحانات ودليل اللجان فى أماكن ظاهرة.

حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان.

توفير الإضاءة والتهوية الجيدة.

 تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

 تواجد طبيب أو ( زائرة صحية ) دائم باللجنة.

عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان.

حضور الطلاب في المواعيد المحددة وعدم التأخير.

تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأكدت مدير المديرية أن جميع قيادات العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان حسن انتظام سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية دون أى عقبات.

وتمنت النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في تحقيقهم لأفضل النتائج فى ظل الجهود المبذولة من الجميع.

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