تعليم القاهرة تشدد على ضرورة تحري الدقة والشفافية خلال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات

انطلقت، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة القاهرة العام للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتستمر الامتحانات حتى يوم ٢٧ مايو الجارى، وفق الجداول المعتمدة والمعلنة.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تجرى الامتحانات اليوم وسط حالة من الهدوء والاستقرار داخل جميع اللجان الامتحانية، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، حيث أدى الطلاب الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية من الساعة ( ٨: ١١ ) صباحا، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى، والامتحان فى مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة ( ١٢: ٢ )، مادة الفيزياء للشعبة العلمية من الساعة ( ١٢: ٢ ).

وأكدت "مدير المديرية" سماح إبراهيم على مديرى عموم الإدارات التعليمية، ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والتنبيه على المدارس بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان والإضاءة والتهوية الجيدة، دليل اللجان، وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة، ووضعها فى مكان واضح، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات.

الى جانب ضرورة الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الالتزام بالجدية والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، بالإضافة إلى غلق أبواب المدرسة وعدم فتحها.

وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول.

أما بالنسبة لتقدير الدرجات، فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين ورصد درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، وأيضًا تم تشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية والتواصل اللحظى لتذليل أى عقبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.