تعاون مصري جزائري لتعزيز الأمن الدوائي العربي

اختتم وفد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر اليوم زيارة رسمية لمصر، امتدت على مدار خمسة أيام من العمل المشترك المكثف مع هيئة الدواء المصرية، بدعم منظمة الصحة العالمية، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية الجزائرية المعنية بقطاع الدواء، وبمشاركة واسعة من قيادات الهيئة وخبرائها.

شهدت الزيارة تنفيذ برنامجًا فنيًا متكاملًا؛ شمل عددًا من العروض التخصصية والجلسات الفنية في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، التيقظ، التسجيل، الإعلام المجتمعي، والدراسات الإكلينيكية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم جهود الجزائر نحو تحقيق مستوى النضج الثالث وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والجزائر

وأعرب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الجلسة الختامية، عن تقديره للجهود التي بذلها الجانبان على مدار الزيارة، مشيرًا إلى أن التعاون الذي تحقق خلال الأيام الماضية يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والجزائر في مجال التصنيع والتنظيم الدوائي، مؤكدًا التزام الهيئة التام بدعم كل ما من شأنه تحقيق التكامل الصحي الإقليمي وتعزيز الأمن الدوائي العربي.

ومن جانبه، عبّر الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر، عن خالص شكره لهيئة الدواء المصرية على حفاوة الاستقبال وحُسن التنظيم، مؤكدًا أن الوفد الجزائري خرج من هذه الزيارة بخبرات عملية وأفكار تنظيمية قابلة للتنفيذ، تُسهم في تطوير المنظومة الرقابية الجزائرية، وتعزز من فرص الشراكة الصناعية والفنية بين البلدين.

تنظيم ورقابة قطاع الدواء

كما أعرب الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن سعادته بما تحقق من نتائج مثمرة خلال الزيارة، مؤكدًا أن ما تم من تبادل للخبرات يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء بدعم من المنظمة، ومشيدًا بالمستوى الفني والتنظيمي الذي اتسمت به الاجتماعات والأنشطة، موضحًا أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث وفقا للمعايير الدولية يعزز من قدرتها في تنظيم ورقابة قطاع الدواء ويسهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية الصحية الإقليمية.

وعبّر أعضاء الوفد الجزائري عن بالغ سعادتهم وامتنانهم للمستوى المهني الرفيع الذي شهدته جميع اللقاءات، مشيدين بما لمسوه من احترافية، التزام، وروح أخوية في التعامل، ومؤكدين رغبتهم في استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتفعيل مخرجات الزيارة وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.



وشارك في الزيارة عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، ومن الجانب الجزائرى، الدكتور شريف دليح، المــدير العــام للــوكالة الــوطنية للمــواد الصيــدلانية، الدكتورة الخالدية بوطارين، مسئــولة عــن المتــابعة التقنيــة للأنشطــة المتعلقة بوظائــف الـGBT بالوكالة، الدكتورة خديجة بوقرة مسئــولة التخــطيط والتنــسيــق التقنـي بالـوكــالة، الدكتورة كريمية وجدان، ممثلة عـن وزارة الصناعة الصيدلانية، سورايا سباح ممثــلة عـن وزارة الصناعة الصيدلانية، الدكتور صديق رغيس ممثـل عـن الـوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وشارك من جانب منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتورة منى معروف مسئول المستحضرات الطبية والصيدلانية بمكتـب مصر لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور نبيل منصرية، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر، والدكتورة إسراء أحمد، والدكتور باباتوندي جاييولا، ممثلين من منظمة الصحة العالمية - إقليم أفريقيا.

تجسد الزيارة التزام هيئة الدواء المصرية بدورها كمنصة إقليمية رائدة لتبادل المعرفة التنظيمية وبناء شراكات عربية فاعلة تُسهم في تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي المستدام.

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