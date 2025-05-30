الجمعة 30 مايو 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة عودة حلا شيحة للتمثيل بعد ارتدائها الحجاب

حلا شيحة
حلا شيحة

عادت الفنانة حلا شيحة لتتصدر التريند من جديد، وذلك بعد ارتدائها الحجاب، وحديثها عن تعمقها في الدين، خلال الفترة الماضية.

وكانت أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مجددًا بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب في صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث التقطت بعض الصور برفقة قططها، وأكدت في التعليقات حبها للحجاب. 

على الجانب الآخر، أثارت حلا تساؤلات كثيرة في الآونة الأخيرة، عن حقيقة عودتها للتمثل من جديد، بعد ارتدائها الحجاب.

وقال مصدر مقرب من حلا، إنها لم تبتعد عن الفن نهائيًا، وتريد خوض التجربة خلال الفترة المقبلة، ولكن بشروط خاصة، وأبرزها هو اختيارها لدور بالحجاب، مشيرا إلى أنها أكدت أنها ترفض التنازل عن الحجاب مرة أخرى. 

هذا التغيير ليس الأول في حياة حلا شيحة، فقد سبق لها ارتداء الحجاب ثم خلعته عدة مرات، مما يجعل كل خطوة جديدة لها محل اهتمام واسع بين جمهورها. 

احتفال حلا شيحة بعيد ميلادها في أجواء عائلية

واحتفلت حلا شيحة بعيد ميلادها السادس والأربعين مؤخرا وبالتحديد يوم الأحد 23 فبراير، في أجواء عائلية دافئة. 

عيد ميلاد حلا شيحة الـ 46

وشاركت حلا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو للاحتفال، حيث ظهرت محاطة بأبنائها وأفراد أسرتها حول قالب حلوى بسيط مزين بالشموع.

وتزامن عيد ميلاد حلا هذا العام مع ذكرى زواج والديها، ما أضفى طابعًا خاصًّا على الاحتفال، وعبَّرت عن سعادتها بهذه المناسبة المزدوجة، مشيرة إلى أن والدَيها تزوجا في 23 فبراير، وفي العام التالي وُلدت هي في نفس اليوم.

وحظي الاحتفال بتفاعل واسع من جمهور حلا وزملائها في الوسط الفني، حيث قدموا لها التهاني والتمنيات بعام سعيد مليء بالنجاحات، كما أنها أعادت نشر التهنئات التي وصلت لها عبر خاصية الإستوري. 

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