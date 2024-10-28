صناع "السلم والثعبان" يتحدثون عن كواليسه في مهرجان الجونة.. العريان: اتصور في 11 أسبوع.. وحفظي: نجوم كتير رفضوه وعمرو دياب كان هيعمله (فيديو وصور)

نظم ملتقى سيني جونة منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، جلسة حوارية مع صناع فيلم "السلم والثعبان" وذلك بمناسبة احتفاء المهرجان بترميم العمل، وعرضه ضمن فعاليات دورة 2024.

وحضر الجلسة الحوارية كل من طارق العريان مخرج الفيلم، الفنانة حلا شيحة، المنتج محمد حفظي، والموسيقار هشام نزيه.

طارق العريان: الفيلم اتصور في 11 أسبوع ونصف ومحدش كان عايز ينتجه

وقال المخرج طارق العريان إنه قبل تقديمه فيلم السلم والثعبان، كان يرغب في تقديم عمل جديد يكون مختلفا عام 2001 وقت إنتاجه، قائلا: "بعد ما عملت الإمبراطور والباشا لقيت إننا معندناش حاجة رومانسية صادقة واقتنعت إنه لو عملت فيلم كويس هينجح وقتها".

وتابع: "الفيلم اتكتب بالإنجليزي الأول وبعتناه لكذا فنان وكذا منتج وكله رفضه ومكنش في أي شركة إنتاج في البداية ترغب في إنتاجه.. كان دائما يقال عن الورق بتاع الفيلم إنه سكتشات أو سيمي فيلم".

وأضاف "العريان": "الفيلم اتصور في ١١ أسبوع ونصف.. وكنت نرغب بعدها في تقديم جزء ثان غير أن الفنان هاني سلامة كان رافض الفكرة، فموضوع تقديم جزء ثان بنفس الأبطال انتهى بالنسبة لنا".

محمد حفظي: عرضنا الفيلم على نجوم كتير ورفضوا وعمرو دياب كان هيعمله

في السياق ذاته، تحدث المنتج والسيناريست محمد حفظي عن رفض العديد من النجوم وقتها فكرة تقديم العمل قائلا: “عرضناه على ناس كتير ورفضوا.. وكنا طول الوقت بنفكر في مين ممكن يقدمه.. وفي لحظة كان عمرو دياب هيعمل الفيلم”.

هشام نزيه: عملنا 12 أغنية عشان نختار 3 منهم للفيلم

وقال الموسيقار هشام نزيه عن موسيقى فيلم السلم والثعبان: "الفيلم ده وانا بفكر في الموسيقى بتاعته كان في مكونات وشكل للموسيقى التصويرية وقتها حاجات لازم تكون في الموسيقى وأسلوب تعبير معين.. فكان شاغلني فكرة تغيير ده واني معملش شكل عادي".

وتابع: "لما بتعمل حاجة عادية هيجيلك رد فعل برضو مش ضرورة يكون رد الفعل حلو.. لكن قلت ليه ما ممكن يكون شكل موسيقى غير عادي والفيلم ساعدني في ده وطارق تقبله وساعدني جدا".

وأوضح قائلا: "عشان كدا خدنا وقت طول لأن شكل الموسيقى دا كان جديد عليا.. عملنا ١٢ أغنية للفيلم عشان نطلع الثلاث أغاني اللي تم اختيارهم عشان يكونوا موجودين في الفيلم".

حلا شيحة: قدمت شخصية ياسمين بتلقائية وطارق العريان لديه رؤية

وأكدت الفنانة حلا شيحة أنها قدمت شخصية "ياسمين" في الفيلم بتلقائية شديدة، مشيرة إلى أنها بمجرد بداية التصوير لمشاهد الفيلم، تأكدت أن المخرج طارق العريان لديه رؤية وليس مخرجا عاديا.