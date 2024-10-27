بحضور حلا شيحة وطارق العريان.. مهرجان الجونة يحتفي بالنسخة المرممة من "السلم والثعبان" (صور)

أقام مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الأحد، احتفالية خاصة بمناسبة عرض النسخة المرممة من فيلم “السلم والثعبان”، وذلك بقاعة سي سينما 1 ضمن برنامج عروض المهرجان لدورة 2024.

ريد كاربت عرض فيلم السلم والثعبان

وأطل على ريد كاربت عرض الفيلم كل من المخرج طارق العريان، والفنانة حلا شيحة، والمنتج محمد حفظي، وسط حضور واهتمام إعلامي كبير.

فيلم السلم والثعبان

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان قد تم طرحه فى 2001.. وتدور أحداثه فى إطار رومانسي، بطولة النجم هاني سلامة، الفنانة حلا شيحة، والفنان أحمد حلمي، ويأتي من تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.