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ثقافة وفنون

حلا شيحة: عرض "السلم والثعبان" بالجونة يوم عيد، وأتمنى عدم المشاركة في دراما رمضان

حلا شيحة، فيتو
حلا شيحة، فيتو

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بعرض النسخة المرممة من فيلم "السلم والثعبان" في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة لمشاركتها في هذا الفيلم وكونها جزءا من نجاحه. 

حلا شيحة 

وقالت حلا شيحة في تصريحات صحفية على هامش عرض الفيلم بالمهرجان اليوم: "كنت حاسة وأنا بقدم دور ياسمين في الفيلم أن البنت دي أنا.. مع إنها مش شخصيتي خالص.. وأنا صغيرة كنت بنتقد أدائي في الدور دا.. بس لما كبرت حسيت أنه كان حلو.. وكلام الحب كان حقيقي بجد". 

وعن مشاهد رقصها في الفيلم أضافت: "أنا بحب الرقص طول عمري وهو من هواياتي". 

وتابعت: "مبسوطة أن الفيلم يعرض في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.. وسعيدة انه بيتقدم مع أفلام كتير جميلة نفسي أحضرها كلها.. وفرحانة في الجونة وحاسة إن النهاردة يوم عيد بالنسبة لي". 

وعن إمكانية مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل أردفت حلا شيحة: "اتمنى معملش حاجة في رمضان عشان دا شهر روحاني مش بعرف اشتغل فيه واتمنى اشتغل سينما قريب". 

احتفاء مهرجان الجونة بفيلم السلم والثعبان 

وأقام مهرجان الجونة السينمائي  مساء اليوم الأحد، احتفالية خاصة بمناسبة عرض النسخة المرممة من فيلم “السلم والثعبان”، وذلك بقاعة سي سينما 1 ضمن برنامج عروض المهرجان لدورة 2024. 

وأطل على ريد كاربت عرض الفيلم كل من المخرج طارق العريان، والفنانة حلا شيحة، والمنتج محمد حفظي، وسط حضور واهتمام إعلامي كبير.

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان قد تم طرحه فى 2001.. وتدور أحداثه فى إطار رومانسي، بطولة النجم هاني سلامة، الفنانة حلا شيحة، والفنان أحمد حلمي، ويأتي من تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

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