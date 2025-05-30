مصطفى إسماعيل للمصحف المرتل والطبلاوي للمجود، خريطة تلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 3 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المرتل

الساعة 6:00 تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق.

الساعة / 08:54 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى فاطر - يس ومدة التلاوة / 31 ق.

الساعة / 10:40 / تلاوة للشيخ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - يس – الصافات- ص ومدة التلاوة / 28 ق.

الساعة / 15:13 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى ص – الزمر ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 02:22 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - غافر - فصلت ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 04:50 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الشورى – الزخرف ومدة التلاوة / 31 ق.

الساعة / 05:23 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الزخرف- الدخان – الجاثية ومدة التلاوة / 29 ق.

و تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود على البنا 35 ق.

ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصرى برواية: قالون الساعة 20:14

يليه المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية: ورش الساعة 21:00

أﻤا الختمة المرتلة متعددة القراء

الساعة 01:53 تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور / من الآية 45 من سورة ص وحتى الآية 61 من سورة الزمر / 29 ق

تلاوات القرآن المجود

فيما تشتمل خريطة تلاوات القرآن المجود لليوم الجمعة القراءات التالية

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سور الأنبياء / الطارق/ البلد 30 ق

19:06 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة البقرة 45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 45ق

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 44ق

02:52 (قبل الفجر) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورتى الحجر / النحل 30ق

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