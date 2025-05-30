مصطفى إسماعيل للمصحف المرتل والطبلاوي للمجود، خريطة تلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 3 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المرتل
الساعة 6:00 تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 08:54 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى فاطر - يس ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 10:40 / تلاوة للشيخ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - يس – الصافات- ص ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة / 15:13 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى ص – الزمر ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 01:00 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 02:22 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - غافر - فصلت ومدة التلاوة / 31 ق
الساعة / 04:50 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الشورى – الزخرف ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 05:23 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الزخرف- الدخان – الجاثية ومدة التلاوة / 29 ق.
و تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود على البنا 35 ق.
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصرى برواية: قالون الساعة 20:14
يليه المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية: ورش الساعة 21:00
أﻤا الختمة المرتلة متعددة القراء
الساعة 01:53 تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور / من الآية 45 من سورة ص وحتى الآية 61 من سورة الزمر / 29 ق
تلاوات القرآن المجود
فيما تشتمل خريطة تلاوات القرآن المجود لليوم الجمعة القراءات التالية
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سور الأنبياء / الطارق/ البلد 30 ق
19:06 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة البقرة 45ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 45ق
024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 44ق
02:52 (قبل الفجر) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورتى الحجر / النحل 30ق
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