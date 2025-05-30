الجمعة 30 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى إسماعيل للمصحف المرتل والطبلاوي للمجود، خريطة تلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

 تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 3 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 30 مايو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المرتل 

الساعة 6:00 تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق.

الساعة / 08:54 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى فاطر - يس ومدة التلاوة / 31  ق.

الساعة / 10:40 / تلاوة للشيخ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - يس – الصافات- ص ومدة التلاوة / 28  ق.

الساعة / 15:13 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى  ص – الزمر  ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 02:22 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - غافر - فصلت ومدة التلاوة / 31  ق

الساعة / 04:50 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الشورى – الزخرف ومدة التلاوة / 31  ق.

الساعة / 05:23 / تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الزخرف- الدخان – الجاثية ومدة التلاوة / 29  ق.

و تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  محمود على البنا  35 ق.

ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصرى برواية: قالون الساعة 20:14

يليه المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية: ورش   الساعة 21:00

أﻤا الختمة المرتلة متعددة القراء 

الساعة 01:53 تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور / من الآية 45 من سورة ص وحتى الآية 61 من سورة الزمر /  29   ق

   تلاوات القرآن المجود 

فيما تشتمل خريطة تلاوات القرآن المجود لليوم الجمعة القراءات التالية

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سور الأنبياء / الطارق/ البلد  30 ق

19:06 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  محمود حسين منصور وما تيسر من سورة البقرة      45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 45ق

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات  44ق     

02:52 (قبل الفجر) للشيخ عبد العاطى ناصف  وما تيسر من سورتى الحجر / النحل  30ق

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