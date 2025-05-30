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الآلاف من أهالي السنطة بالغربية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد "قطب الرجال" (صور)

الليلة الختامية لمولد
الليلة الختامية لمولد "قطب الرجال"، فيتو

احتشد الآلاف من أهالي قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء أمس، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي قطب الرجال، أحد أولياء الله الصالحين الذين تحظى سيرتهم بمكانة خاصة في قلوب أبناء المنطقة.

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وشهدت الليلة الختامية بمدينة السنطة حضورًا جماهيريًّّا كبيرًا من مختلف الأعمار، وسط أجواء من البهجة والإنشاد الصوفي، حيث أُقيمت الخيام وتزينت الشوارع المحيطة بالمقام بالأضواء واللافتات، فيما انتشرت مظاهر الاحتفال الشعبي التي تُميز هذه المناسبة السنوية.

وأحيا الحفل الشيخ أيمن هريدي، أحد أبرز منشدي الإنشاد الديني والذي أمتع الحاضرين بباقة من المدائح النبوية والابتهالات التي أضفت روحانية خاصة على الأجواء، وتفاعل معها الجمهور بحفاوة كبيرة.

وأكد عدد من الأهالي المشاركين في الاحتفال أن مولد سيدي قطب الرجال بمحافظة الغربية  يُعد مناسبة دينية واجتماعية هامة، تجمع بين العبادة والمحبة والتآلف بين أبناء القرية والقرى المجاورة، مشيرين إلى حرصهم على حضوره سنويًا لما يمثله من رمزية دينية وتاريخية.

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