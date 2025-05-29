ضبط عاطلين بحوزتهما 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الغربية بقيمة 3 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، فى ضبط عاطلين بمحافظة الغربية بحوزتهما كمية من الألعاب النارية تقدر بقيمة 3 ملايين جنيه.

ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بقيمة 3 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، بالاتجار في الألعاب النارية. وقد اتخذا من مخزن بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية وكرًا لتخزين وترويج المضبوطات.

ووبناءً على إذن النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط المتهمين وبحوزتهما 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

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