استفزني وقلت له اطلع بره، إمام عاشور يكشف سر مشادته مع مدرب بيراميدز يورتشيتش

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، كواليس المشادة الكلامية بينه وبين المدير الفني لنادي بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في المباراة الأخيرة للفريقين والتي انتهت بنتيجة بالتعادل 1/1.

قصة مشادة إمام عاشور ويورتشيتش

وقال إمام عاشور، خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر 2”: "يورتشيتش نزل الملعب وكان ناقص دقيقة على نهاية المباراة، فكنت بكلم أحمد زاهر لإن علاقتي به كويسة، فجأة لقيت المدرب الكرواتي دخل الملعب فقلت له اطلع برة علشان وقتها ضيع علينا دقيقة من عمر المباراة".

رأي إمام عاشور في روح الفانلة الحمراء

وعن رأيه بشأن روح الفانلة الحمراء، علق إمام عاشور:"لما رُحت الأهلي فعلًا لقيتها واحنا بنلعب لآخر دقيقة، ومفيش حاجة اسمها خسارة في الأهلي، أنت بتلعب على ألقاب وبطولات، والموضوع ده ما عملش ضغط عليَّ".

لقاء إمام عاشور ليونيل ميسي

وعن لقاء ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، علق: "ميسي أفضل لاعبي العالم، لكن زي ما همَّ لهم اسم احنا النادي الأهلي بطل إفريقيا وفريق كبير عالميًّا كاسم، وشرف ليَّ إني ألعب في مواجهة ميسي".

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