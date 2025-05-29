إمام عاشور يكشف عن رسالة زيزو له بعد الفوز بالدوري الـ45

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن موقفه من صفقة انضمام أحمد مصطفى زيزو، إلى القلعة الحمراء، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

إمام عاشور يكشف علاقته بزيزو ورأيه في انتقاله إلى الأهلي

وقال إمام عاشور خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر”: “زيزو أخويا الكبير ولينا مواقف كتير حلوة مع بعض داخل وخارج الملعب، وهو لاعب كبير ولو موجود معانا هيكون إضافة قوية والنادي هيضيف له، واتمنى له كل التوفيق، أنا مريت بالوقت اللي بيمر به هو وقت صعب وما حدش هيحس به إلا هو وأهله”.

تهنئة زيزو لإمام عاشور بعد الفوز بالدوري

وأضاف: "وزيزو من اللعيبة اللي بتعجبني دماغه داخل وخارج الملعب، هيضيف لنا كتير، وعلاقتنا لم تنقطع وبارك لي أمس على الفوز ببطولة الدوري، وهو لما بيعمل حاجة كويسة أبارك له، أنا وهو أخوات والموضوع ما لهوش علاقة بقدومه للأهلي من عدمه".

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