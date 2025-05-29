طولان: طه عزت سيرحل لهذا الأمر وهناك ازدواجية في قرارات الرابطة

انتقد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أداء رابطة الأندية المصرية المحترفة في إدارتها لبطولة الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات من رابطة الأندية والعدالة غائبة في بطولة الدوري المصري ولا يعجبني ما تقوم به الرابطة على الإطلاق وأتمنى أن تعود مسابقة الدوري تحت إشراف اتحاد الكرة".

وأضاف: "طه عزت سيرحل عن لجنة المسابقات في الموسم المقبل لأنه أصبح لا يتفق مع مصالحهم الشخصية ولأنه أيضًا يريد أن يعمل بضمير وهم لا يريدون ذلك على الإطلاق".

وتابع: "من غير المعقول إقامة بطولة الدوري المصري في الموسم المقبل مكون من 21 ناديًا لا يوجد هذا الأمر في أي دوري بالعالم، ورابطة الأندية تضع لوائح في بداية الموسم ثم تكسرها في النهاية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.