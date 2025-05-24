هيثم فاروق: رابطة الأندية مطالبة بدعم بيراميدز والموافقة على تأجيل مباراة سيراميكا

بيراميدز، طالب هيثم فاروق، نجم الكرة المصرية السابق، رابطة الأندية بتأجيل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 28 مايو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: "صعب جدا بيراميدز يواجه سيراميكا الأربعاء المقبل في مواجهة حاسمة بالدوري المصري الممتاز قبل لقاء الإياب أمام صن داونز بثلاثة أيام فقط".

تأجيل مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

وأضاف: "على رابطة الأندية إعلاء مصلحة الأندية وتلبية طلب بيراميدز بتأجيل مباراته أمام سيراميكا في آخر مبارياته في الدوري أمام سيراميكا، ولا يوجد نادي مصري خاض مباراة في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي إفريقيا خلال أسبوع فقط هذا الأمر صعب جدا".

فريق بيراميدز، فيتو

بيراميدز يتعادل 1-1 أمام صن داونز

وتعادل بيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل، بينما حددت رابطة الأندية يوم 28 مايو الجاري موعدا لمباراة السماوي أمام سيراميكا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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