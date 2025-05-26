رغم اعتزاله دوليا، طارق حامد يدخل حسابات منتخب مصر في كأس العرب

كأس العرب، دخل طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وكشف مصدر مقرب من حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، أن الأخير ينوي الاستعانة بخبرات لاعبي مصر المحترفين في الدوريات العربية في تشكيل الفراعنة في بطولة كأس العرب، أمثال محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي.

طارق حامد أعلن اعتزاله دوليا

جدير بالذكر أن طارق حامد أعلن إعتزاله دوليا في ديسمبر 2023 بعد أزمة استبعاده من صفوف المنتخب الوطني خلال فترة ولاية البرتغالي روي فيتوريا، كما أنه خرج من حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، إلا أن حلمي طولان ينوي التحدث إلى اللاعب ومحاولة إقناعه بالمشاركة في بطولة كأس العرب القادمة في قطر.

حلمي طولان، فيتو

منتخب مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، وخرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، كان سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.