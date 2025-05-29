خلال 8 سنوات، ريفيرو المدرب الأجنبي السابع لـ الأهلي في عهد الخطيب

أعلن النادي الأهلي رسميا الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، لمدة موسمين خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وتولى خوسيه ريفيرو رسميا تدريب الأهلي لمدة عامين خلفًا للسويسري مارسيل كولر، الذي تم فسخ تعاقده بعد وداع دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، قبل أن يتولى عماد النحاس المسئولية مؤقتا ونجح في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

ريفيرو أصبح المدرب الأجنبي في عهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء عام 2017، حيث تعاقب على تدريب الأهلي كلا من ( باتريس كارتيرون، مارتن لاسارتي، رينيه فايلر، بيتسو موسيماني، سواريش، مارسيل كولر، خوسيه ريفيرو).

يذكر أن كولر يعد أكثر المدربين نجاحا في عهد الخطيب بعدما حقق 12 بطولة ( 3 دوري مصري، 2 دوري أبطال أفريقيا، 4 سوبر مصري، 2 كأس مصر، كأس القارات الثلاثة)، يليه موسيماني بـ 5 بطولات على رأسهم دوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021، وكذلك السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر، بالإضافة إلى تحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية "مرتين على التوالى".

فيما اكتفى فايلر ببطولتين هما الدوري المصري والسوبر المصري، وحصد الأوروجواياني مارتن لاسارتي بطولة وحيدة مع الأهلي وهي الدوري المصري 2019، بينما غادر كارتيرون وسواريش القلعة الحمراء بدون بطولات.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في مباراة ودية، ستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

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