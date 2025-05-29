تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري

أعلن مجدي عبد العاطي وحمزة الجمل تشكيل فريقي الاتحاد السكندري، وإنبى، على الترتيب، والتي تقام على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

تشكيل إنبي أمام الاتحاد

موعد مباراة الاتحاد السكندري وانبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وانبي في الثامنة مساء اليوم الخميس من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدوري "دورى nile".

ويتسلح الاتحاد السكندري بالأرض والجمهور في مواجهة الفريق البترولي، من أجل الفوز باللقاء.

غيابات الاتحاد السكندري عن مواجهة إنبي



يغيب عن الاتحاد السكندري كل من: محمود متولي وناصر ناصر وهشام بلحه ومصطفى إبراهيم ومحمد فارس للإصابة ومحمد المغربي للطرد.

ترتيب الاتحاد السكندري وإنبي في جدول الدورى العام



ويحتل الاتحاد المركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 25 نقطة ولعب 7 مباريات فاز في 1 وخسر 2 وتعادل في 4 وله هدفين وعليه 4.

ويحتل نادى إنبى المركز الرابع برصيد 26 نقطة لعب 7 مباريات فاز في 4 مباريات وخسر 1 وتعادل في 2 وله 7 أهداف وعليه 6.

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