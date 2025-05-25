الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

الدوري المصري، عبد الرحمن رشدان رجل مباراة مودرن والاتحاد السكندري

عبد الرحمن رشدان،
عبد الرحمن رشدان، فيتو

الدوري المصري، توج اللاعب عبد الرحمن رشدان مدافع فريق مودرن سبورت، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

عبد الرحمن رشدان، فيتو
عبد الرحمن رشدان، فيتو

مودرن سبورت يفوز على الاتحاد بهدف نظيف

حقق فريق مودرن سبورت فوزا صعبا على حساب الاتحاد السكندري، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية بمجموعة الهبوط من الدوري المصري الممتاز “دورى نايل”.

سجل هدف الفوز لفريق مودرن سبورت اللاعب فيجيري أكينابيري في الدقيقة 71'

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة يحتل مودرن سبورت المركز الخامس بمجموعة الهبوط فى جدول ترتيب المرحلة الثانية من عمر الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بينما بقى الاتحاد السكندرى في المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة.

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