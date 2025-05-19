الحياة العصرية.. والموت المفاجئ!

كشفت إحصائية جديدة لوزارة الصحة أن 14% من إجمالى عدد الوفيات في مصر يموتون بسبب توقف القلب بشكل فجائى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الوفيات في مصر سنويا يبلغ نحو 600 ألف حالة، وبالتالى فإن عدد الذين يموتون فجأة بدون سابق إنذار سواء من كبار أو صغار السن يبلغ نحو ٨٥ ألف حالة..

وهذا يعكس حالة الفاجعة التى يشعر بها أهل المتوفى الذى يتوقف قلبه فجأة فى ظل مجتمع لا يعى كيفية التعامل فى المواقف الطبية، وفي مثل هذه الحالات يتجلى الفقهاء ممن نصبوا أنفسهم بأنهم أهل للفتوى ويروجون فكرة اقتراب يوم القيامة، ويذكرون فى مثل هذه الحالات حديثا ضعيفا عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأن الموت المفاجىء من علامات يوم القيامة متجاهلين حالة الإهمال الشديد والتأخر العجيب فى التعامل مع هؤلاء المرضى.



المتخصصون فى المنظومة الطبية يؤكدون أن فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبى المفاجىء تزداد بنسبة 90% إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبى في الدقيقة الأولى وتنخفض هذه النسبة بنحو 10% مع كل دقيقة تمر دون استخدام هذا الجهاز..

وهو الأمر الذى يستدعى العمل على توفير هذا الجهاز بصورة كبيرة فى الصيدليات وأيضا في الأماكن العامة مثل المساجد والكنائس ومقار الجمعيات الأهلية، مع تعلم القائمين على هذه الأماكن كيفية إستخدام هذه الجهاز حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.



كما تشير تلك الاحصائية إلى أن حالات الوفاة بسبب القلب والأوعية الدموية تمثل نسبة 46 % من إجمالى عدد الوفيات و16% بسبب جلطات القلب تحديدا، وهذه النسب مرتفعة جدا مقارنة بالمعدلات العالمية التى لا تتجاوز 30%.



ونعود إلى توقف القلب المفاجىء والذى تسبب في وفاة عدد من المشاهير في مصر خلال السنوات الأخيرة، منهم اللاعب محمد عبدالوهاب لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، وأيضا اللاعب أحمد رفعت والفنان سليمان عيد.



وأكد خبراء طب القلب أن أسباب توقف القلب متعددة وتشمل الاضطرابات الكهربائية فى القلب، وهى من الأسباب الرئيسية لتوقف القلب بين الشباب حيث تمنع القلب من ضخ الدم بفاعلية إلى الجسم والدماغ، مما يتطلب إجراء رسم القلب العادى وللموجات الصوتية للوقاية من التوقف المفاجىء للقلب.



ولا شك أن زيادة الجلطات القلبية يرجع إلى الضغوط النفسية ومشاكل الحياة العصرية، التى تسببت فيها حكومة الجباية، والنظام الغذائى غير الصحى، مثل إنتشار الوجبات السريعة "الفاست فود" والزيوت المهدرجة والأطعمة عالية الدهون، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة بإنتظام حيث تلعب دور أساسى في الاصابة بالأزمات القلبية.



الخبراء ينصحون بضرورة إتباع نمط حياة صحى لتعزيز المناعة وللوقاية من توقف القلب المفاجىء، من خلال إكتشاف الضغط وضبطه وفحص السكر والكوليسترول وتجنب التدخين والمسكنات، والمكملات والهرمونات وأدوية التخسيس مجهولة المصدر، والحفاظ على الوزن والهدوء النفسى، وممارسة المشى يوميا بالإضافة إلى إنتشار ما يسمى بالغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة إليكترونية.



كما حذر الخبراء من السجائر الإلكترونية لأنها تسبب حدوث تغيرات فورية في ضربات القلب وضغط الدم مما يؤدى لاختلال في إعادة استقطاب القلب، مؤكدين أن إرتباط إستهلاك مشروبات الطاقة بحوادث القلب المفاجىء نتيجة إحتوائها على منبهات غير منظمة قد تحدث إضطرابات في التوصيل الكهربائى للقلب.

إنتبهوا أيها السادة فكلنا عُرضة لتوقف القلب المفاجئ.

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