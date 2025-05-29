محافظ القاهرة يتفقد معرض أهلا بالعيد بميدان الجامع (صور)

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "أهلًا بالعيد" والذي تقيمه المحافظة بميدان الجامع بحي مصر الجديدة لبيع اللحوم والسلع الغذائية وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع واللحوم بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

حملات رقابية على الأسواق

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابية دورية مكثفة على كافة الأسواق والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من مديريات الطب البيطرى، والصحة، والتموين بالمحافظة، للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

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