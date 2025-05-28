تموين قنا: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا خطة شاملة لتوفير السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، من خلال منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتشرة بجميع مراكز المحافظة، وذلك بأسعار مخفضة وجودة عالية لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن هناك متابعة ميدانية يومية لجميع منافذ البيع للتأكد من توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول المواطنين، مشددًا على تكثيف الرقابة لضبط السوق ومنع أية محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين خلال الموسم.

حملات على المحال بقنا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات التموينية المكثفة التي تم تنفيذها مؤخرًا أسفرت عن تحرير 33 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، أبرزها:محضر رقم 3599 جنح مركز قفط: تجميع 136 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بقصد صرفها على الماكينة دون إنتاج فعلي،محضر رقم 9565 جنح مركز قوص: ضبط 6960 كجم ردة خشنة بدون فواتير، و400 كجم دقيق بلدي مخابز بوزن الجوال 50 كجم.

توريد القمح بقنا

وفيما يتعلق بتوريد القمح المحلي، أوضح حسن القط أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت 215030.551 طنًا، مؤكدًا أن عمليات التوريد تسير بانضباط دون معوقات، وتشهد إقبالًا متزايدًا من المزارعين والموردين مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل التيسيرات المقدمة وسرعة صرف المستحقات المالية

وأضاف أن المديرية تتابع يوميًا عمليات الاستلام في المواقع التخزينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.