تفاصيل جلسة أيمن الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

ألقى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل إحدى القاعات المخصصة في مقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية للاعبين في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق.

وشرح أيمن الرمادي الأدوار المطلوبة من اللاعبين داخل أرضية الملعب، بجانب مناقشة الجميع في الأخطاء وتصحيحها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم السبت المقبل 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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