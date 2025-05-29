محافظ الجيزة: حلول عاجلة للاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة المدارس التجريبية

استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المقترحات والحلول العاجلة للاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة المدارس التجريبية، مؤكدًا أن المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة، قد اتخذت كافة التدابير الممكنة لاستيعاب الكثافات من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه جارٍي الانتهاء من عدد من المدارس الجديدة، والتي ستتيح، بعد افتتاحها، المزيد من الأماكن للقضاء على الكثافات الطلابية تدريجيًا، والمقرر أن تدخل الخدمة تباعًا.

مشكلات المرور والباعة الجائلين بميدان المساحة بالدقي

وناقش محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب موقف أعمال مصرفي أبو عوض بالهرم، والإخلاص بالطالبية، بالإضافة إلى مشكلات المرور والباعة الجائلين بميدان المساحة بالدقي، ومحور 26 يوليو، وميدان جهينة بأكتوبر، ومزلقان ناهيا ببولاق الدكرور، وكذلك السير العكسي في المنطقة المحصورة بين شارعي الثلاثيني والدكتور بالعمرانية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الواقعة في نطاق تلك المناطق بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتلافي التكدسات، وتوجيه حملات لتنظيم عمل الكافيهات والمطاعم السياحية بالعجوزة والدقي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

كما وجّه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتكثيف حملات المتابعة بمستشفى أوسيم المركزي، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنبطشيات اليومية، وبحث آلية التعاقد الخاصة بعمل أقسام ثلاجات الموتى بعدد من المستشفيات لرفع كفاءتها، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بمكتبي صحة أرض اللواء وكفر طهرمس ببولاق الدكرور.

وشدّد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تعزيز منطقة نزلة السمان بصناديق إضافية لرفع مستوى النظافة بها، والتنسيق مع حي بولاق الدكرور لسرعة رفع ناتج أعمال محور كمال عامر في القطاعات المتبقية أسفل المحور، وكذلك تكثيف حملات النظافة بعدد من القطاعات بالطالبية والهرم، استجابةً لشكاوى المواطنين، معلنًا أن المحافظة ستشهد طفرة غير مسبوقة في أعمال الجمع السكني من خلال مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتحسين آليات العمل.

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