رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا شركة جديدة لتطوير المشروعات واستثمار الأصول التابعة

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت في إطلاق شركة جديدة مملوكة بالكامل لها، بهدف تطوير مشروعات الجامعة واستثمار الأصول المعنوية التابعة لها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل الأبحاث العلمية التطبيقية إلى مشروعات حقيقية تسهم في حل مشكلات واقعية داخل المجتمع.

إطلاق شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية بجامعة القاهرة

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، للمؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني 2025، تحت شعار “نحو مجتمع طبي مبتكر”، انه تم اطلاق شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والتي تأسست في يناير الماضي، وترتكز على قناعات بأن المعرفة هي ثروة العصر، وأن الأصول الفكرية والعلمية التي تمتلكها الجامعة - من براءات اختراع، ونماذج منفعة، ورسوم صناعية، وأصناف نباتية، وأبحاث تطبيقية، وغيرها- لابد أن تُدار برؤية اقتصادية، وتُستثم بما يخدم مصالح الوطن.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القاهرة كانت من أوائل الجامعات في مصر التي أطلقت استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه تم تنظيم أول مؤتمر جامعـي للذكاء الاصطناعي في أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من العلماء والخبراء المصريين والدوليين.

وأضاف أن الجامعة تشارك حاليًا في خمسة مشروعات كبرى ضمن مبادرة "تحالف وتنمية"، وهي مبادرة وطنية مدعومة برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي في خدمة أولويات الدولة.

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