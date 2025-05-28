نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

أجرى الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات شملت كليات الهندسة والزراعة والتخطيط الإقليمي والعمراني، ضمن الامتحانات، التي يؤديها نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة للمتابعة الميدانية لسير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024 /2025.

تطبيق آليات تنظيم الامتحانات بجامعة القاهرة

وخلال جولته، بكليات الهندسة والزراعة والتخطيط الإقليمي والعمراني، اطمأن الدكتور أحمد رجب على تطبيق آليات تنظيم الامتحانات، والإجراءات المتبعة لضمان الانضباط وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، والتأكد من التزام الكليات بتطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم ووجود من يعاونهم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

وشدد الدكتور أحمد رجب، على ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتي يجب تراعي أن تكون الأسئلة متنوعة، وتقيس كافة المهارات والمعارف، مع ضرورة التعامل الحازم مع أية محاولات للغش داخل اللجان.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

وأشاد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب،خلال جولته - التى رافقه فيها بكلية الهندسة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، وفى كلية الزراعة الدكتور أيمن يحيى عميد كلية الزراعة، وفى كلية التخطيط الإقليمي والعمراني الدكتور محمد رفعت عميد كلية كلية التخطيط والقيادات الأكاديمية والإدارية بالكليات الثلاث - بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والدور المحوري الذي تلعبه الإدارات في الإشراف والمتابعة، بما يعكس صورة حضارية وانضباطًا أكاديميًا يتماشى مع مكانة جامعة القاهرة كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في المنطقة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وجه بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن الامتحانات، والتى تضمنت آليات طباعة أوراق الاسئلة وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع الأوراق، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، وضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالة طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

كما وجه، عمداء الكليات، بضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

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