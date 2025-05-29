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رياضة

تشكيل مودرن سبورت ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز

مودرن سبورت
مودرن سبورت

الدوري المصري، أعلن بن شيخة المدير الفني لـ مودرن سبورت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، والتي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏#احنا# مودرن- #احنا_مودرن# ድር MODBAN V'S aUB PONFY التشكي 28 كريم عماد 4 محمود رزق 5 طارق سيد 2 احمد ايمن 33 عبدالرحمن راشدان لة 17 عبدالرحمن شيكا الأساسية miro EI wL 25 محمد صبري 8 معتز زدام 19 محمد مسعد 38 ارنولد ابيا 90 حسام حسن دكة البدلا محمد مجدي-وليد فرج حافظ عبدالله A0a -احمد مصطفي مصطفي اشرف فيجيري اميسي خالد رضا‏'‏‏

موعد مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت 

ومن المقرر أن تقام مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت في الثامنة من مساء اليوم الخميس، بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش  المركز الثالث بجدول المنافسة على الهبوط في الدوري برصيد 28 نقطة فيما  يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفاد من القرار 6 أندية والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلي وغزل المحلة القابعين فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندري وإنبي بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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