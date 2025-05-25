غزل المحلة يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 في الدوري الممتاز

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما، اليوم الأحد، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق لاعبه علي حمدي في الدقيقة 8، ثم خطف أحمد فوزي هدف التعادل لزعيم الفلاحين في الدقيقة 90.

تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش



ويحتل غزل المحلة المركز الثامن في المجموعة برصيد 22 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وغاب الثنائى الإيفوارى مورى توريه ومحمد أشرف "بن شرقى" لاعبا خط وسط المحلة عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الإيفوارى مورى توريه على الكارت الأحمر أمام فريق الجونة، بينما محمد أشرف “بن شرقى” غاب لحصوله على الإنذار الثالث.

إلغاء الهبوط

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

6 أندية أنقذها قرار إلغاء الهبوط

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، يأتى فى مقدمتها: الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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