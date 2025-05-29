ياسر إبراهيم يعلن تجديد عقده مع الأهلي ويكشف التفاصيل

كشف ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عن تجديد عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدا أن الاتفاق تم خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نجم الأهلي في تصريحات إعلامية: “جددت عقدي مع الأهلي خلال رحلة جنوب أفريقيا قبل مباراة صن داونز، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل مع الكابتن محمد شوقي والكابتن محمد رمضان، والعقد الجديد ممتد لمدة موسمين”.

الخطيب يجتمع مع ريفيرو قبل الإعلان الرسمي

ويعقد في الوقت الحالي، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد المنتظر للمارد الأحمر، داخل غرفة الملابس في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، تعيين ريفيرو مدربا جديدا للفريق، وسيكون معه عماد النحاس كمدرب مساعد، بالإضافة إلى 4 مساعدين أجانب في مناصب المدرب العام ومخطط الأحمال ومدرب حراس المرمى ومحلل الأداء الفني.

155 بطولة في تاريخ النادي الأهلي

فيما رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

بطولة الدوري العام 45 مرة.

- بطولة كأس مصر 39 مرة.

- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.

- دوري القاهرة 16 مرة.

- كأس السوبر المصري 15 مرة.

- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

- بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.

- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

- كأس السوبر الأفريقي 8 مرات.

- كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة.

- كأس النخبة العربية مرتين.

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