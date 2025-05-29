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محافظات

النار أتت عليه بالكامل، السيطرة على حريق في مغلق خشب بالقليوبية

حريق في مخزن خشب
حريق في مخزن خشب بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز طوخ القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مغلق خشب مملوك للمواطن أسامة س ر وذلك بجوار محطة بنزين العمار وقبل مدخل العمار الأول على البحر.

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السيطرة على حريق في مغلق خشب بالقليوبية  دون خسائر بشرية

وفور تلقي البلاغ، تم إخطار مركز شرطة طوخ القليوبية، كما تم إخطار وحدة الحماية المدنية التي دفعت بأربع سيارات إطفاء من (طوخ – بلتان – العمار – كفر منصور) للسيطرة على النيران. كما تم التنسيق مع طوارئ الغاز بطوخ، حيث تبين عدم وجود خطوط غاز تمر بالمنطقة محل الواقعة.

وبناءً على توجيهات  المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، تم توجيه لودر من الوحدة المحلية بالعمار الكبرى إلى موقع الحادث للمساهمة في عمليات السيطرة والإخماد.

وقد نجحت جهود الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما لا تزال عمليات التبريد جارية لضمان عدم تجدد الاشتعال.
 

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مركز شرطة طوخ مدينة طوخ محافظ القليوبية

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