210 جنيهات للكيلو القائم، أسعار الخراف في سوق السيدة زينب (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق الماشية في منطقة السيدة زينب إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، خاصةً الخراف.

وفي جولة داخل السوق، لاحظ مراسل فيتو حركة بيع وشراء نشطة، حيث توافدت العائلات منذ الصباح الباكر لفحص المعروض من الأغنام والتفاوض مع التجار.

وأفاد عدد من البائعين أن سعر الكيلو القائم للخروف بلغ نحو 210 جنيهات، ويتحدد سعر الخروف حسب وزنه، الذي يتراوح في الغالب بين 40 إلى 60 كيلوجرامًا.

مواصفات الخروف السليم للأضحية

وكشف عدد من التجار وأصحاب الخبرة داخل السوق، أن هناك عدة علامات يُستدل بها على سلامة الخروف وصلاحيته للأضحية، من أبرزها:

العمر المناسب حيث يجب ألا يقل عمر الخروف عن ستة أشهر، ويفضل أن يكون قد بلغ عامًا.

النشاط والحركة: الخروف السليم يتحرك بنشاط، ويظهر عليه الحيوية.

العين والأنف: يجب أن تكون العيون لامعة وخالية من الاحمرار أو الإفرازات، والأنف نظيف دون أي سوائل غير طبيعية.

الفروة: تكون الفروة نظيفة وخالية من الحشرات أو التقرحات.

الشهية: الخروف الذي يأكل جيدًا يعد مؤشرًا إيجابيًا على صحته.



الفرق بين اللية الكبيرة والصغيرة

ومن الأسئلة المتكررة في السوق، فرق "اللّية" بين الخراف حيث أوضح عدد من التجار أن:

الخروف ذو اللية الكبيرة غالبًا ما يكون من سلالة بلدية مثل "الرحماني" أو "البرقي"، ويتميز بدهون ظاهرة ومذاق غني، ويُفضله البعض في الطهي.

الخروف ذو اللية الصغيرة ينتمي عادةً لسلالات أكثر خفة في الدهون، ويُقبل عليه من يفضل اللحوم الأقل دسامة.

وفي ظل ارتفاع الأسعار، يلجأ بعض المشترين إلى اختيار خراف متوسطة الحجم، فيما يفضل آخرون الاشتراك في الأضحية أو البحث عن عروض مناسبة من التجار.

ويظل سوق السيدة زينب واحدًا من أشهر أسواق الأضاحي في القاهرة، حيث يجتمع فيه البائعون من مختلف المحافظات، وتتنوع فيه الخيارات أمام المشترين في أجواء يغلب عليها طابع التقاليد وروح العيد.

ويُعد عيد الأضحى المبارك من أعظم المناسبات الدينية في الإسلام، ويتميز بشعيرة عظيمة يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وهي الأضحية، التي يجتمع حولها المسلمون في أجواء من الإيمان والتراحم والتكافل الاجتماعي

فضل الأضحية



للأضحية فضل عظيم وثواب كبير، وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تُبرز مكانتها، منها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

"ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا"

تُرسّخ الأضحية معاني التضحية والطاعة والتقوى، كما تعزز روابط المحبة والتكافل بين المسلمين. فهي ليست مجرد طقس ديني، بل دعوة عملية للمشاركة والعطاء والتقرب إلى الله بعمل خالص.

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