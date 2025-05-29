ضبط 1.3 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمياط

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملاتها التفتيشية على المنشآت والأسواق الغذائية لضبط المخالفات وضمان سلامة المنتجات المعروضة، في إطار جهود محافظة دمياط لمراقبة الأسواق وحماية صحة المواطنين، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وأسفرت إحدى الحملات المشتركة عن ضبط 1319 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، شملت دواجن، جمبري، كاليماري، وحواوشي، وذلك ضمن جولة رقابية شاملة شاركت فيها مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة التهرب الضريبي.

مواد غذائية منتهية الصلاحية

المرور على 24 منشأة وتوصيات بإغلاق بعضها

وأوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن الحملة استهدفت المرور على 24 منشأة متنوعة، تم خلالها رصد عدة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات التراخيص واشتراطات الصحة العامة. ونتج عن الحملة إصدار توصيات بإغلاق عدد من المنشآت التي تُمثل خطرًا داهمًا على سلامة المستهلكين.

استمرار الحملات لحماية المستهلك

وأكدت الجهات المعنية استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال الفترة المقبلة، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من التزام الجميع بالقوانين والضوابط الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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